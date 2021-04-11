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«الخضير» يوضح حكم الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية البصرية للهلال

«الخضير» يوضح حكم الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية البصرية للهلال
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية البصرية للهلال.

وقال الشيخ الخضير إنه بالنسبة للاعتماد على الحساب هذا مخالف لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» [البخاري: 1909]، يعني: رؤية الهلال، فلا يُصام إلا إذا رؤي الهلال، ولا يُفطر إلا بعد رؤية الهلال أو تكميل الشهر، المقصود أن الاعتماد على الحساب قول شاذ لا يُعتد به، ولا يُعول عليه؛ لأنه مخالف للنص، فالنص صريح صحيح في أن الاعتماد على الرؤية البصرية للهلال، «صوموا لرؤيته» أي: لرؤية هلال شهر رمضان، «وأفطروا لرؤيته» أي: لرؤية هلال شوال.

وتابع الشيخ الخضير “لا يجوز الاعتماد على الحساب إلا في حال تكميل الشهر، فإذا رؤي هلال شعبان، ثم أُكمل شعبان ثلاثين يومًا، فإنه حينئذ يصوم الناس؛ لأنه لا يُمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين، وقُل مثل هذا في شهر رمضان، لا سيما إذا حال دون رؤيته شيء”.

 

 

 

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