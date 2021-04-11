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قبل رمضان..تعرف على مدة تخزين اللحوم والدواجن في الثلاجة والفريزر

قبل رمضان..تعرف على مدة تخزين اللحوم والدواجن في الثلاجة والفريزر
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تواصل – ترجمة:

يعتاد كثير من الناس تخزين اللحوم وتجميدها في الفريزر، لكن البعض لا يلتفت لمدة التخزين، ما قد ينتج عنه فساد تلك اللحوم عند تركها مخزنة أكثر من الفترة المسموح بها.

وعرض موقع “Glad” أقصى مدة لتخزين الأنواع المختلفة من اللحوم في الثلاجة أوالفريزر، حيث تختلف تلك المدة بحسب كل نوع.

لحم أحمر طازج

أقصى مدة لتخزين لحم الضأن أو اللحم البقري الطازج أو لحم العجول في الثلاجة هي 3-5 أيام، كما يمكن لتلك الأنواع أن تبقى بحالة جيدة في الفريزر لمدة 4-12 شهرًا كحد أقصى.

اللحوم المصنعة والمفرومة

لا تدوم اللحوم المفرومة لفترة طويلة في الثلاجة أو الفريزر مثل اللحوم الأخرى، ففي الثلاجة، تدوم اللحوم المفرومة لمدة تتراوح بين يوم إلى يومين، أما في الفريزر، فتبقى اللحوم المفرومة صالحة لمدة 3-4 أشهر.

الدواجن الطازجة

الدجاج والديك الرومي، سواء أكان كاملًا أم مقطعًا، يدومان لمدة يوم إلى يومين في الثلاجة، أما تخزين دجاجة كاملة أو ديك رومي في الفريزر، فيمكن أن يدوم لمدة عام واحد، ويمكن أن يبقى الدجاج أو الديك الرومي المقطع في الفريزر لمدة 9 أشهر.

اللحم المطهي

إذا كان لديك بقايا طعام تتضمن لحمًا أو دواجن مطبوخة ، فستظل صالحة في الثلاجة لمدة 3-4 أيام ، وفي الفريزر لمدة 2-6 أشهر.

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