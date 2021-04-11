«الهيئة الملكية» تعلن توفر 20 وظيفة في عدد من التخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظائف:
1 -فني التلفزيون الكيبلي (وظيفتان):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2 -مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس ويفضل في (الهندسة الميكانيكية، المدنية) مع خبرة 10 سنوات.
3 -مشرف ُمراقبة العمل:
– درجة البكالوريوس في (الهندسة) مع خبرة سنتين في مجال صيانة وتشغيل المرافق.
4ُ -مشرف الصيانة:
– درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، المعمارية) مع خبرة إشرافيه سنتين على الأقل في مجال الصيانة العامة.
5ُ -مشرف مستودعات:
– درجة البكالوريوس في (الإدارة، أداره الاعمال، الهندسة) أو دبلوم كلية ولدية خبرة سنتين.
6 -مراقب عمال حرفي المباني:
– الشهادة الثانوية أو دبلوم فني أو شهادة في الهندسة المعمارية أو المدنية من معهد فني او كلية معترف بها مع خبرة سنتين.
7 -مراقب عمال الكهروميكانيكية:
– شهادة دبلوم من كلية ولديه خبرة سنتين كحد أدنى أو شهادة الدبلوم من معهد فني معترف به ولديه (5 سنوات خبرة).
8 -مفتش ميداني:
– درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، الكهربائية، الميكانيكية) مع خبرة مدتها سنتين على الأقل.
9 -عامل:
– شهادة الكفاءة المتوسطة مع خبرة 3 سنوات.
10 -فني كهربائي:
– دبلوم معهد فني أو الشهادة الثانوية ولديه خبرة 3 سنوات.
11 -مساعد فني أنظمة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء:
– شهادة المتوسطة ولديه خبرة سنتين.
12 -مساعد فني صيانة:
– شهادة المتوسطة ولديه خبرة سنتين.
13 -مشغل حاسب آلي:
– دبلوم حاسب آلي مع خبرة سنتين.
4 -مهندس كهربائي:
– درجة البكالوريوس في (الهندسة الكهربائية) مع خبرة سنة واحدة.
15 -كهربائي الفولطية المنخفضة (وظيفتان):
– دبلوم او شهادة في تقنية الكهرباء من معهد معترف به وخبره 4 سنوات في تشغيل وصيانة شبكات الضغط المنخفض.
16 -كهربائي الفولطية المتوسطة (وظيفتان):
– دبلوم أو شهادة في تقنية الكهرباء من معهد معترف به مع خبرة 4 سنوات في تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية للضغط المتوسط.
17 -كاتب مكتب:
– شهادة الدبلوم من كلية تقنية معترف بها أو معهد أو ان يكون حاص ًلا على شهادة الثانوية ولدية خبرة 3 سنوات.
18 -كهربائي:
– شهادة الدبلوم من كلية تقنية معترف بها أو معهد أو شهادة الثانوية ولدية خبرة 3 سنوات.
19 -محاسب:
– شهادة البكالوريس في تخصص (الدراسات المالية) مع خبرة 3 سنوات أو الدراسات المحاسبية مع خبرة 5 سنوات في المحاسبة والأعمال المكتبية العامة.
20 -موظفة إدارية:
– شهادة البكالوريس في نظم المعاومات مع خبرة 3 سنوات في المحاسبة والأعمال المكتبية العامة.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 29/08/1442هـ الموافق 11/04/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– وأشارتالهيئة الملكية بالجبيل إلى أنه يمكن الحصول علىمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا