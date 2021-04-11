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«الهيئة الملكية» تعلن توفر 20 وظيفة في عدد من التخصصات

«الهيئة الملكية» تعلن توفر 20 وظيفة في عدد من التخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظائف: 

1 -فني التلفزيون الكيبلي (وظيفتان): 

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2 -مدير المشروع:

– درجة البكالوريوس ويفضل في (الهندسة الميكانيكية، المدنية) مع خبرة 10 سنوات.

3 -مشرف ُمراقبة العمل: 

– درجة البكالوريوس في (الهندسة) مع خبرة سنتين في مجال صيانة وتشغيل المرافق.

4ُ -مشرف الصيانة: 

– درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، المعمارية) مع خبرة إشرافيه سنتين على الأقل في مجال الصيانة العامة.

5ُ -مشرف مستودعات:

– درجة البكالوريوس في (الإدارة، أداره الاعمال، الهندسة) أو دبلوم كلية ولدية خبرة سنتين.

6 -مراقب عمال حرفي المباني:

– الشهادة الثانوية أو دبلوم فني أو شهادة في الهندسة المعمارية أو المدنية من معهد فني او كلية معترف بها مع خبرة سنتين.

7 -مراقب عمال الكهروميكانيكية: 

– شهادة دبلوم من كلية ولديه خبرة سنتين كحد أدنى أو شهادة الدبلوم من معهد فني معترف به ولديه (5 سنوات خبرة).

8 -مفتش ميداني: 

– درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، الكهربائية، الميكانيكية) مع خبرة مدتها سنتين على الأقل.

9 -عامل: 

– شهادة الكفاءة المتوسطة مع خبرة 3 سنوات.

 10 -فني كهربائي:

– دبلوم معهد فني أو الشهادة الثانوية ولديه خبرة 3 سنوات.

11 -مساعد فني أنظمة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء:

– شهادة المتوسطة ولديه خبرة سنتين.

12 -مساعد فني صيانة: 

– شهادة المتوسطة ولديه خبرة سنتين.

13 -مشغل حاسب آلي:

– دبلوم حاسب آلي مع خبرة سنتين.

4 -مهندس كهربائي: 

– درجة البكالوريوس في (الهندسة الكهربائية) مع خبرة سنة واحدة.

 15 -كهربائي الفولطية المنخفضة (وظيفتان):

– دبلوم او شهادة في تقنية الكهرباء من معهد معترف به وخبره 4 سنوات في تشغيل وصيانة شبكات الضغط المنخفض.

16 -كهربائي الفولطية المتوسطة (وظيفتان): 

– دبلوم أو شهادة في تقنية الكهرباء من معهد معترف به مع خبرة 4 سنوات في تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية للضغط المتوسط.

 17 -كاتب مكتب: 

– شهادة الدبلوم من كلية تقنية معترف بها أو معهد أو ان يكون حاص ًلا على شهادة الثانوية ولدية خبرة 3 سنوات.

18 -كهربائي: 

– شهادة الدبلوم من كلية تقنية معترف بها أو معهد أو شهادة الثانوية ولدية خبرة 3 سنوات.

19 -محاسب:

– شهادة البكالوريس في تخصص (الدراسات المالية) مع خبرة 3 سنوات أو الدراسات المحاسبية مع خبرة 5 سنوات في المحاسبة والأعمال المكتبية العامة.

20 -موظفة إدارية: 

– شهادة البكالوريس في نظم المعاومات مع خبرة 3 سنوات في المحاسبة والأعمال المكتبية العامة.

موعد التقديم: 

– التقديم ُمتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 29/08/1442هـ الموافق 11/04/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم: 

– وأشارتالهيئة الملكية بالجبيل إلى أنه يمكن الحصول علىمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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