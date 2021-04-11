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تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق «كلوب هاوس»

تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق «كلوب هاوس»
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير نشره موقع “سايبر نيوز” الأمريكي بوقوع تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق “كلوب هاوس” الأمريكي.

وتضمنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى، وفق التقرير.

وقد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، بحسب “سايبر نيوز”، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

وأضاف التقرير: أن موقع “سايبر نيوز” تواصل مع “كلوب هاوس” للتأكد من صحة تسرب قاعدة البيانات وما إذا كان “كلوب هاوس” على علم بأي خرق لأنظمتهم حتى وقت كتابة هذا التقرير، إلا أنه لم يتلقى أي رد من الشركة”.

يشار إلى أن “كلوب هاوس” اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.

وتحقق خدمة “كلوب هاوس” الأمريكية نجاحا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وهي شبكة اجتماعية صوتية تتيح للمستخدمين التجمع في غرف محادثات افتراضية.

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