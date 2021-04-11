متى يُمنع مريض السكري من الصيام؟.. طبيب يجيب (فيديو)

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، الحالات التي يمنع فيها مريض السكري من الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال “الذيابي” في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”: إن هذه الحالات تتمثل في عدم انتظام قياسات السكري، وهبوط السكر المتكرر في الدم.

وأضاف أن من بين هذه الحالات كذلك، مضاعفات السكري مثل التأثير على النظر، أو القلب، أو الكلى، أو ارتفاع السكر الشديد لمرضى السكري من النوع الثاني خلال الثلاثة أشهر التي تسبق شهر رمضان.

ونصح بزيارة الطبيب قبل الصيام، من أجل الحصول على التوصيات المعروفة أثناء الصيام، والتي تختلف من مريض لآخر.