مراكز الرصد في المملكة تبدأ استعداداتها لترائي هلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:

بدأت مراكز الرصد في المملكة استعداداتها لترائي هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد.

وكانت المحكمة العليا، قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

كما دعت المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

من جانبه، قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري في تصريحات لقناة الإخبارية، إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأوضح الخضيري أن المرصد الفلكي أصدر بياناً يفيد أن هلال يوم الأحد يغرب قبل الشمس في كامل الوطن العربي، فلهذا لا يمكن رؤيته، أما يوم الاثنين فرؤيته متاحة، وربما يرى أو لا يرى.