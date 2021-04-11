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لماذا يتم التوسع في تقديم الجرعة الأولى للقاح كورونا؟.. متحدث «الصحة» يجيب

لماذا يتم التوسع في تقديم الجرعة الأولى للقاح كورونا؟.. متحدث «الصحة» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب التوسع في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، إن من أسباب التوسع في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح أن هناك تحديات عالمية والعالم كله يعاني من الجائحة، ومن مشكلة توريد اللقاحات.

وأضاف: “نحن في سباق مع الزمن، من أجل إعطاء أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع على الأقٌل جرعة واحدة بالذات من لهم أولوية ومخاطر أعلى”.

وتابع قائلاً: “نستهدف من ذلك أيضا الوصول للمناعة المجتمعية من أخذ هذه الجرعات، كما نستهدف الوصول للأمان الصحي في المجتمع والحفاظ على الصحة العامة في المجتمع وهذا من الأهداف الرئيسية ولذلك تم التوسع في إعطاء الجرعات الأولى”.

 

 

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