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متحدث «شؤون الحرمين»: 14 مساراً للمعتمرين 3 منها بقرب الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة

متحدث «شؤون الحرمين»: 14 مساراً للمعتمرين 3 منها بقرب الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف هاني بن حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الاستعدادت الكاملة لاستقبال المصلين خلال موسم رمضان المبارك.

وأوضح خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، آلية دخول المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجدين الحرام والنبوي.

وأكد على أن التحصين شرط لمنح التصاريح لمن أراد الصلاة والعمرة والزيارة، لافتا إلى تخصيص 14 مسارا افتراضيا للمعتمرين لضبط انسيابية الحركة.

وأشار متحدث شؤون الحرمين إلى تخصيص 3 مسارات بقرب الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة، ودعا جميع المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالمسارات حرصا على انسيابية الحركة وسهولتها.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

إقامة الشعائر
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في هذه المناسبة حرص القيادة الرشيدة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

تجهيزات
وأضاف: جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي.

مستجدات كورونا

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (799) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (548) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

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