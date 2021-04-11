الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير

تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً لهذا فإنه سيتم تحري هلال رمضان مغرب يوم غدٍ الاثنين.

وأكد الرائي متعب البرغش تعذر رؤية الهلال اليوم في مرصد تمير.
وكان الرائي عبدالله الخضيري قد توقع إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأوضح الخضيري أن المرصد الفلكي أصدر بياناً يفيد غروب هلال يوم الأحد قبل الشمس في كامل الوطن العربي، فلهذا لا يمكن رؤيته، أما يوم غد الاثنين فرؤيته متاحة، وربما يُرى أو لا يُرى.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الحج» تكشف عن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان

«الحج» تكشف عن ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان

الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صيام يوم الشك

الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صيام يوم الشك

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» في رمضان

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» في رمضان

«نقاء» تطلق حملة «#عيش_بنقاء» لمكافحة التدخين في رمضان

«نقاء» تطلق حملة «#عيش_بنقاء» لمكافحة التدخين في رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>