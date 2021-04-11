تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً لهذا فإنه سيتم تحري هلال رمضان مغرب يوم غدٍ الاثنين.

وأكد الرائي متعب البرغش تعذر رؤية الهلال اليوم في مرصد تمير.

وكان الرائي عبدالله الخضيري قد توقع إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأوضح الخضيري أن المرصد الفلكي أصدر بياناً يفيد غروب هلال يوم الأحد قبل الشمس في كامل الوطن العربي، فلهذا لا يمكن رؤيته، أما يوم غد الاثنين فرؤيته متاحة، وربما يُرى أو لا يُرى.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.