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متحدث التعليم الجامعي: الأصل في الاختبارات أن تكون عن بُعد إلا في حالة واحدة

متحدث التعليم الجامعي: الأصل في الاختبارات أن تكون عن بُعد إلا في حالة واحدة
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تواصل – فريق التحرير :

أكد متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن الأصل في اختبارات طلاب الجامعات أن تكون عن بُعد إلا إذا اتخذت إدارة الجامعات قرارات أخرى وفقاً لما يتضح لها من مناخ مناسب لتأديتها حضورياً.

وأهاب الأحمري، بالطلاب عدم الحضور للجامعات في حالة مخالطة مصابين أو أن لديهم أعراض للفيروس حفاظاً على صحة الجميع في الحرم.

وأوضح خلال مؤتمر بحث مستجدات كورونا بالمملكة، أنه يشترط إظهار تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد للدخول للجماعة وأخذ قياس درجات الحرارة، كما أهاب بمنسوبي الجامعات بضرورة تلقي اللقاحات.

وأوضح الأحمري أن منصة “مدرستي” تعد ضمن أهم 4 منصات تعليمية في العالم، مشيراً إلى أن الجامعات تشارك بـ 30 مركزا للقاحات على مستوى المملكة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، كما تم تسجيل 548 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

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