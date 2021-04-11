متحدث «الصحة»: التجمعات ارتفعت بشكل صادم وأعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشرات الإصابات بفيروس كورونا بمعدلات قياسية، وربط بين زيادة الإصابات والتراخي والإهمال في اتباع الإجراءات الاحترازية وزيادة التجمعات.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك لبحث مستحجدات فيروس كورونا في المملكة: إن التجمعات ارتفعت بشكل صادم وهي أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، مشدداً على أهمية الالتزام بالاحترازات وضبط السلوكيات خلال شهر رمضان.

وأوضح أن الفئات من أعمار 75 عاما وأكثر، بإمكانها الحصول على اللقاح دون حجز أو موعد او انتظار، مشددا على أنهم لهم الأولوية في التطعيم باللقاح.

وأكد على بقية الفئات التقيد بالمواعيد لخدمة صاحب الموعد بشكل أفضل، ولإتاحة السلاسة والمرونة للجميع.

وكشف عن وجود إقبال كبير على التسجيل في الحصول على لقاحات كورونا، مؤكدا أن عدد الجرعات المعطاة داخل المملكة تخطى 6 ملايين و200 ألف جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 548 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏