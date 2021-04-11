مواعيد عمل محطات الفحص الفني الدوري للسيارات خلال رمضان

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كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم الأحد، عن أوقات العمل في محطات الفحص خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإدارة أن محطات (الرياض الأولى (المونسيه) والرياض الثانية (طريق ديراب)، ومحطتي جدة الأولى “النزهة”، وجدة الثانية “الشفاء”، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، الدمام، الهفوف، ينبع، تبوك، القصيم، الطائف، أبها، الخرج، نجران، جازان، حائل، حفر الباطن) تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءًا، ومن الساعة التاسعة مساءًا حتى الثانية صباحًا.

وتعمل محطات (الرس، المجمعة، الخرمة، الجوف، بيشة، الباحة، محايل عسير، عرعر، الخفجي، وادي الدواسر، القريات) من السبت إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءًا فقط.