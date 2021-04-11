«حقوق الإنسان» تحدد كامل حقوق المرضى داخل المستشفيات.. حماية وسرية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة حقوق الإنسان حقوق المرضى داخل المستشفيات، سواء فيما يتعلق بسلامتهم أو حفظ خصوصيتهم.

وحددت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر 7 حقوق للمرضى تتعلق بالحماية والسلامة داخل المستشفيات، وهي:

– أن تكون الرعاية الصحية في بيئة آمنة ومناسبة لوضع المريض الصحي.

– ألا يُعزل المريض إلا عند ضرورة ذلك.

– نقل المريض بشكل آمن من وإلى وداخل مرافق المنشأة الصحية.

– وجود إجراءات كافية لحماية ممتلكات المريض من السرقة والتلف.

– حماية المريض من الإيذاء بكافة أنواعه.

– وجود سياسة خاصة للتعامل مع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لحمايتهم من التعرض لأي نوع من الإساءة أو الإيذاء.

– منع التدخين في جميع مرافق المنشأة الصحية وتخصيص أماكن محددة للمدخنين بعيدة عن أماكن تقديم الخدمة الصحية.

كما أوضحت هيئة حقوق الإنسان حقوق المرضى داخل المستشفيات فيما يتعلق بالخصوصية والسرية وتمثلت في:

– مناقشةالبرنامج العلاجي للمريض سواء معه أو الوصي القانوني بسرية.

– الحفاظ على ستر عورة المريض في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج.

– الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض والتشخيص والتحاليل والعلاج والسجلات الطبية، فيما عدا ما تطلبه الجهات القضائية.

– توفير الملابس المناسبة والأدوات الضرورية للمريض.

– ضمان وجود شخص من نفس جنس المريض يتواجد أثناء الفحص السريري والخدمات المطلوبة.

– ألا يطلع على الملف الطبي للمريض سوى:

* الفريق الطبي المشرف على العلاج.

* فريق برنامج إدارة الجودة.

* فريق الأبحاث في المنشأة الصحية.

* جميع الأشخاص المخول لهم خطيا من قبل المريض أو الوصي القانوني عليه أو الجهات الرقابية.