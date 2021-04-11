«مجلس المؤسسات الأهلية» يعقد ندوة «دور الأبحاث والدراسات في خدمة القطاع غير الربحي»

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عقد مجلس المؤسسات الأهلية، ندوة علمية نوعية لتطوير الأبحاث والدراسات بعنوان “دور الأبحاث والدراسات في خدمة القطاع غير الربحي”، حيث تأتي هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع الأبحاث والدراسات، وإبراز نماذج وممارسات ناحجة وذكر منهجياتها وآليات عملها، مع استشراف المستقبل في ظل معطيات العصر، ورؤية 2030م.

وجمعت الدورة خبرات وقامات أكاديمية وعلمية متخصصة وجمع من المهتمين بالدراسات والأبحاث بالقطاع غير الربحي، انطلاقا من التعاون المشترك بين المجلس ومركز آفاق تنموية.

وتهدف الندوة إلى ​التعرف على دور الجهات ذات العلاقة في دعم البحوث والدراسات العلمية ودورها في تنمية القطاع غير الربحي، وكذلك ​وضع تصور لخارطة طريق للبحوث والدراسات تخدم القطاع غير الربحي.

كما تهدف إلى ​استشراف مستقبل الدراسات في القطاع غير الربحي وفق معطيات الواقع ورؤى المستقبل، و​تعظيم أثر البحوث العلمية في القطاع غير الربحي عبر منتجات تتم إثر هذه الندوة.

وتأتي هذه الشراكة إيماناً من الطرفين بدور البحث العلمي في صناعة المستقبل، وفاعليته بتشخيص الواقع وبناء المشاريع وفق أسس علمية متينة تحقق الأثر والاستدامة.

وجاءت الكلمة الأولى مع المهندس عبدالرحمن الأحيدب مدير مجلس المؤسسات الأهلية، وسلط فيها الضوء على عناية المجلس واهتمامه بما ينمي القطاع غير الربحي ويحقق له التطوير والتمكين.

ومن ثم جاءت كلمة رواد العطاء بنك الجزيرة رعاة الندوة والتي قدمها الدكتور فهد العليان، وتحدث فيها عن أهمية البحوث والدراسات والمساهمات المعرفية لإثراء وتنمية القطاع، بعد ذلك تناولت الدكتورة أفنان كوشك دور البحوث والدراسات لتعظيم أثر المنظمات.

وانتقلت الندوة لمرحلة أخرى لنقل التجارب والممارسات في المؤسسات الأهلية، وتم استعراض تجربتين رائدتين، تجربة مؤسسة الملك خالد الخيرية، وتجربة مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي، ثم تم الانتقال لورش العمل التي امتازت بعنايتها بتحديد المخرجات المطلوبة من كل ورشة .

وكانت الورشة الأولى بعنوان “خارطة طريق البحوث والدراسات في القطاع غير الربحي”، والورشة الثانية بعنوان “الدراسات والبحوث في القطاع غير الربحي.. التحديات والحلول.”

وخلصت النتائج والتوصيات إلى إطلاق مبادرة بين مجلس المؤسسات الأهلية وآفاق تنموية وهي “المجلس التنسيقي لخدمة البحوث والدراسات بالقطاع غير الربحي” .

تأتي هذه الندوة كباكورة لسلسلة من الفعاليات والندوات النوعية لأحد مشاريع المجلس الرائدة لتطوير القطاع غير ابربحي ومؤسساته الأهلية.