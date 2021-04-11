فيديو صادم.. عمالة وافدة تجمع دقيق فاسد من صندوق قمامة بالدمام

تواصل – فريق التحرير:

شهد حي المنار بالفيصلية بمنقطة الدمام، واقعة صادمة، حيث أقدم عدد من العمالة الوافدة على جمع دقيق منتهي الصلاحية من صناديق القمامة، بغرض تصنيعه وبيعه للمستهلكين في رمضان.

ووثق مواطن من حي المنار بالدمام، لحظة قيام عمالة وافدة بجمع دقيق منتهي الصلاحية من أحد صناديق القمامة، ووضعه في صندوق شاحنة “دينا” كانت معهم لنقله لمقر عملهم -حسبما ذكر في الفيديو-.

ورصد الفيديو، لحظة تواجد عاملين من جنسية آسيوية داخل صندوق القمامة وتعبئة صندوق الشاحنة بالدقيق منتهي الصلاحية، والذيفسد بعضه حتى أصبح “عجين”.

وذكر موثق المقطع، أنه عندما سأل العاملين عن سبب جمع الدقيق الفاسد، أجاب أحدهم بقوله: “هذا باقي كويس.. نعمل به رقاق سمبوسة”.