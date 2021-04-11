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تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم.. و«الخضيري» يتوقع تعذر رؤيته

تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم.. و«الخضيري» يتوقع تعذر رؤيته
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تواصل – فريق التحرير :

يترقب المواطنون والمسلمون أجمع، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، حيث تجري اللجان المشكلة في مناطق المملكة استعدادتها لتحري الرؤية.

وكانت المحكمة العليا، قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

كما دعت المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

من جهة أخرى، قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري في تصريحات لقناة الإخبارية، إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأوضح الخضيري أن المرصد الفلكي أصدر بياناً يفيد أن هلال يوم الأحد يغرب قبل الشمس في كامل الوطن العربي، فلهذا لا يمكن رؤيته، أما يوم الاثنين فرؤيته متاحة، وربما يرى أو لا يرى.

كما توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم الأحد، وإن غرة شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء – بمشيئة الله-.

وأوضح المسند، أن القمر سيغرب اليوم 29 شعبان، قبل الشمس بنحو 26 دقيقة تقريباً، مبيناً أنه لم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد، مشيراً إلى أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الإثنين 30 شعبان عند الساعة 05:31 صباحاً، مبيناً أنه لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم الأحد.

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