خلال 9 ثوانٍ فقط.. سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة الصناعية القديمة بالعاصمة الرياض، حادث جديد لسرقة المركبات في وضع التشغيل، حيث تمكن السارق من إتمام جريمته خلال 9 ثوانٍ فقط.

وتداول مغردون على “تويتر” مقطع رصدته كاميرات المراقبة لعملية السرقة والتي تمت في غضون 9 ثوان، منذ نزول قائد المركبة وحتى تحرك السارق بها من موقع الحادث.

ونشر بعض الحسابات المختصة بمتابعة حوادث الطرق معلومات عن السيارة المسروقة، فيما طالب مغردون أصحاب المركبات بالحذر والانتباه واتباع تعليمات المرور بشأن عدم ترك المركبات في وضع التشغيل نهائيا.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد النزول منها يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية بين 100 – 150 ريالا، مشيرة إلى أن ترك السيارة على وضع التشغيل يعد إهمالا من قائد المركبة يستوجب التغريم.