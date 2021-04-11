موجودة داخل كل منزل.. مادة غذائية يُمكنها تسريع خفض السكر في الدم

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تواصل – وكالات:

أكدت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الزنجبيل يساهم في عملية تسريع انخفاض مستوى السكر في الدم، كما أن أوراق الغار تفيد صحة الأمعاء.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الزنجبيل يحتوي على بروتين وألياف غذائية، ويخفف من مسار أمراض البرد، ويساعد في حالات انتفاخ البطن، ويخفف شدة الغثيان في فترة الحمل.

وأوضحت أن 100 غرام من الزنجبيل تحتوي على 80 كيلوسعرة حرارية، وهو غني بعنصر النحاس 22% من حاجة الجسم اليومية، وبوتاسيوم 16% من حاجة الجسم اليومية.

وأضافت: “نقص عنصر البوتاسيوم في الجسم، يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والضعف، ونوبات الغثيان.. والنحاس مع الحديد مكونان لكريات الدم الحمراء، وصبغة الشعر والجلد، وعند نقصه يترهل الجلد مبكرا وتظهر التجاعيد”.

وتشير الخبيرة، إلى أن إضافة أوراق الغار إلى النظام الغذائي، يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الأمعاء.

وبينت أن التأثير الإيجابي لأوراق الغار ناتج عن احتوائها على عناصر معدنية مهمة ، مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والحديد، ومضادات الأكسدة وفيتامينات مجموعة B (В1، B2، В9) و А و С و РР، كما تحفز أوراق الغار الشهية، وهي مدرة خفيفة للبول، على التخلص من الوذمة، وبالتالي تؤثر في مستوى ضغط الدم.

وحذرت الخبيرة من وجود آثار جانبيه لأوراق الغار، لذلك لا ينصح النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك الذين يعانون من قرحة المعدة وأمراض الكلى، باستخدامها في الطعام.

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