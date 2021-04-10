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متى تظهر حالة متلقي جرعتي لقاح كورونا «محصن»؟.. «الصحة» ترد

متى تظهر حالة متلقي جرعتي لقاح كورونا «محصن»؟.. «الصحة» ترد
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لمتلقي جرعتي لقاح كورونا تظهر “محصن”، في تطبيق توكلنا، خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”، على تساؤل مستفيد، قال فيه: “أتممت كافة الجرعات وظهرت جميعها في تطبيق صحتي، متى أصبح محصنًا؟”.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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