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الكويت تصدر قراراً عاجلاً بشأن الوافدين في رمضان

الكويت تصدر قراراً عاجلاً بشأن الوافدين في رمضان
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تواصل – وكالات:

أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بدولة الكويت، بأنه مع عودة ارتفاع معدلات الإصابة بـ”كورونا” وتزايد دخول المستشفيات بين الوافدين في البلاد مقارنة بالمواطنين، لن يتم السماح بعودة دخول الوافدين إلى البلاد في رمضان.

وأكد المسؤولون الصحيون، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية، إن المؤشرات الحالية للوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد لا تزال مقلقة رغم حالة شبه الثبات النسبي لمعدلات الإصابة اليومية منذ أيام، مستبعدين أن يشهد شهر رمضان المنتظر أي تعديل أو تخفيف للإجراءات الاحترازية المضادة للفيروس، أو السماح بدخول الوافدين للبلاد خلال أبريل الجاري، وحتى منتصف مايو المقبل.

وأضافوا أن الأرقام المسجلة خلال الأيام الـ9 الأولى من أبريل الجاري تشير إلى صعوبة إصدار السلطات الصحية أي توصيات بتخفيف الإجراءات الوقائية، بعدما سجلت البلاد 10804 إصابات بكورونا، و74 وفاة، خلال هذه الفترة.

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