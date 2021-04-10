الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إحصائيات التعليم عن بعد واستعدادات الحرمين لـ «رمضان» ضمن مؤتمر الصحة عن كورونا

إحصائيات التعليم عن بعد واستعدادات الحرمين لـ «رمضان» ضمن مؤتمر الصحة عن كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأوضاع العالمية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا ، عصر الأحد، بمشاركة المتحدثين الرسميين للتعليم الجامعي بوزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويتناول متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأوضاع الصحية بشعار “نتعاون ما نتهاون في رمضان”، والمؤشرات الوبائية والإحصائيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا.

ويشارك المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم، طارق الأحمدي، في المؤتمر، حيث يتناول أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما يشارك المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، ويستعرض استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، وآلية دخولهم للحرمين الشريفين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

Image

مواد ذات صلة

الكويت تصدر قراراً عاجلاً بشأن الوافدين في رمضان

الكويت تصدر قراراً عاجلاً بشأن الوافدين في رمضان

هل توجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

هل توجد أطعمة تؤثر على كفاءة لقاح كورونا؟ «الصحة» تجيب

توقعات الطقس خلال أول أيام رمضان المبارك

توقعات الطقس خلال أول أيام رمضان المبارك

«الصحة»: التوسع في إعطاء الجرعة الأولى وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها

«الصحة»: التوسع في إعطاء الجرعة الأولى وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>