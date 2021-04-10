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نصيحة الشيخ «الخضير» لمن يعاني الهم والضيق

نصيحة الشيخ «الخضير» لمن يعاني الهم والضيق
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، نصائح غالية لمن يجد ضيقاً في صدره أو يغالبه الهم.

جاء ذلك في رد على سؤال شاب قال فيه: “أجدُ ضيقةً في صدري، ويغالبني الهمُّ كثيرًا، فما هو علاج ذلك؟ وما نصيحتكم لي -حفظكم الله-؟

ورد الشيخ الخضير بقوله : “ما سبب هذا الضيق وهذا الهم؟ على الإنسان أن يلجأ إلى ربِّه ويدعو بالدعاء المأثور {أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]، وأعظمُ الذكر تلاوةُ القرآن على الوجه المأمور به من التدبرِ والترتيلِ، وبهذا ينشرح صدره، ويزول همه.

وتابع الشيخ الخضير: “إن كان لهذا الهمِّ وضيقِ الصدرِ سببٌ فليسعَ في زوال هذا السبب، إما دَينٌ وإما أمورٌ أخرى من أمور الحياة، فعليه أن يسعى في زوال هذا السبب، ويلجأ إلى الله -جل وعلا- في إعانته على زوال السبب”.

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