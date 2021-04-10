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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم

اقتراح بإدراج طرق إنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

اقترح استشاري العناية المركزة والإصابات والأمراض الباطنية ، الدكتور صفوق بن حمود العنزي ، إدراج الإسعافات الاولية وإنعاش القلب ضمن مناهج التعليم ودورات الأمن.

وقال “العنزي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أمنية ان نرى إدراج الإسعافات الاولية وإنعاش القلب وجهاز الصدمات الكهربائي ضمن مناهج التعليم ودورات الأمن والجيش ومراكز تعلم القيادة”.

وأضاف المدير الطبي مجموعة مستشفيات الحمادي :”أمنية أن نرى جهاز الصدمات الكهربائية موزع في الأسواق والطرق السريعة” ، ثم أردف العنزي: “كم من إنسان سننقذ بإذن الله باتباع ذلك .. الكثير والكثير والله”.

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