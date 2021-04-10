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إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي

إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة يمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار المركز إلى أنها شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كلم/ساعة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء 39 درجة فيما تسجل طريف 6 درجات مئوية.

 

 

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