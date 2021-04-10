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«الموارد البشرية» تعلن توفر 260 وظيفة للجنسين للعمل عن بعد

«الموارد البشرية» تعلن توفر 260 وظيفة للجنسين للعمل عن بعد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر “بوابة العمل عن بعد”، عن توفر 260 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حملة كافة المؤهلات، وفقاً للتفاصيل التالية:

– الشروط العامة للتقديم :
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  •  العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
  • إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
  • حساب أبشر مفعل.
– المزايا للباحثين عن عمل:
  • زيادة فرص العمل وتنوعها.
  • توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
  • مرونة في زمان ومكان العمل.
– المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:
  • إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
  • خلق فرص مناسبة.
  • تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
– خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:
  • زيارة بوابة العمل عن بعد.
  • اضغط على ايقونة “حساب جديد” ثم “حساب عامل عن بعد”.
  • أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
  • عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

– وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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