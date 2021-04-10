«الموارد البشرية» تعلن توفر 260 وظيفة للجنسين للعمل عن بعد

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر “بوابة العمل عن بعد”، عن توفر 260 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حملة كافة المؤهلات، وفقاً للتفاصيل التالية:
– الشروط العامة للتقديم :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
- حساب أبشر مفعل.
– المزايا للباحثين عن عمل:
- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
– المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:
- إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
- خلق فرص مناسبة.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
– خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:
- زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على ايقونة “حساب جديد” ثم “حساب عامل عن بعد”.
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
– وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).