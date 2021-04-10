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«النيابة العامة» تكشف ملابسات تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا غسل أموال

«النيابة العامة» تكشف ملابسات تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا غسل أموال
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السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال

#النيابة تكشف ملابسات تورط  21 مواطناً ومقيماً في #غسل_أموال

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة، اليوم السبت، عن تورط 5 مواطنين و16 مقيما في قضايا تتصل بغسل الأموال، وتحويل الأموال للخارج.

وأشارت النيابة إلى قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية؛ بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وقالت النيابة إن تحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال؛ وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال.

وتضمّن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

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