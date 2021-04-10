قُبيل رمضان.. معلومات مهمة عن مستوى الكوليسترول الضار ونصائح لمرضى القلب والضغط

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قدم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، معلومات مهمة للغاية عن مستوى الكولسترول الضار والحد المسموح به.

أولاً: في الشخص السليم الذي لا يعاني من أي أمراض نهائيا يجب أن يكون الكولسترول الضار LDL تحت ١٣٠.

ثانياً: من لديه ضغط أو سكري أو تدخين (عامل خطورة واحد فقط) يجب أن يكون الكلسترول الضار LDL تحت ١٠٠.

ثالثاً: من كان لديه عامليّ خطورة (ضغط وسكري، أو ضغط وتدخين، أو سكري وضغط…الخ) أو جلطة سابقة في القلب أو الدماغ يجب أن يكون الكولسترول الضار LDL تحت ٧٠.

رابعا: من كان لديه جلطة سابقة في القلب أو الدماغ مع سكري أو قصور كلى فوق المرحلة الثالثة أو جلطة تحت عمر ٥٥ سنة أو أصيب بجلطة وكولستروله تحت ٧٠ فيجب أن يكون الكولسترول الضار لديهم تحت ٥٥.