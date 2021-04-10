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رئاسة أمن الدولة تعلن نتائج القبول النهائي لعدة رتب عسكرية

رئاسة أمن الدولة تعلن نتائج القبول النهائي لعدة رتب عسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (رقيب أمن، وكيل رقيب أمن، جندي أول أمن، جندي أمن) رجال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

وأوضحت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة أن موعد التحضير وبدء الدورة العسكرية للفرد الأساس سيكون، الساعة السادسة صباح يوم السبت 17/10/1442هـ وذلك أمام البوابة الشرقيه لمقر قوات الأمن الخاصة بمدينة الأمير نايف الأمنية، طريق القصيم – شمال الرياض، و على جميع المقبولين التقيد بالإجراءات والتعليمات التالية:

1 -إجراء فحص فايروس كورونا بمدة لاتزيد عن 72 ساعة قبل موعد الحضور وطباعة النتيجة.

2 -التقيد بأخذ لقاح كورونا وطباعة الحالة الصحية من تطبيق توكلنا بمدة لاتزيد عن 24 ساعة قبل موعد الحضور.

3 -التقيد والالتزام بإجراءات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فايروس كورونا ومن اهمها:

– لبس الكمامة وتغطية الفم والأنف.

– ترك مسافة لاتقل عن متر من الآخرين.

– الالتزام بعدم المصافحه.

4 -الالتزام بالتعليمات المسلمة للمتقدمين أثناء استكمال مراحل القبول النهائي ومن أهمها:

– الحضور بزي رياضي كامل لا يقل عن (بدلتين رياضية ازرق ساده + قبوع رأس أبيض عدد 4)

– عدد 2 لوحة اسم رباعي حسب بطاقة الأحوال مكتوبه بالخياطة باللون الأسود ومثبته على البدله الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر بالجهة اليمين .

– حلاقة الرأس مكينة درجة (صفر).

– عدد 2 صورة بطاقة الأحوال واضحة المعالم ومكبرة.

5 -طباعة رقم الآيبان للحساب المالي للمتقدم مصادق عليه من قبل البنك.

وتابعت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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