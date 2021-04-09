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«مايكروسوفت» تُطلق تحديثاً جديداً لنظام «ويندوز».. تعرّف على أهم مزاياه

«مايكروسوفت» تُطلق تحديثاً جديداً لنظام «ويندوز».. تعرّف على أهم مزاياه
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير تقني، عن أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية أطلقت تحديثا في نظام تشغيل “ويندوز”، يسمح بنقل ملفات بمساحات كبيرة غير مسبوقة.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أوضح التقرير أن “مايكروسوفت” أطلقت إصدار 64 بت من خدمة “وان درايف” للتخزين السحابي عبر نظام تشغيل “ويندوز”.

ويسمح إصدار 64 بت من “وان درايف” بإمكانية نقل ملفات بمساحات كبيرة أو أكثر من ملف في وقت واحد، بدلا من إصدار 32 بت.

وقالت الشركة الأمريكية: “نعلم أن هذه ميزة طال انتظارها ومطلوبة بشدة، ويسعدنا إتاحتها لمستخدمي ويندوز”.

وتابعت مايكروسوفت: “يمكنك الآن تنزيل الإصدار 64 بت للاستخدام مع حسابات العمل والمدرسة والمنزل من وان درايف، والمعاينة متاحة مجانا حاليا على كافة أجهزة ويندوز 10 وحواسيب سرفس”.

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