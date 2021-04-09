الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البنوك» تحذر من طرق للاحتيال على العملاء.. وتقدم نصائح لمنع اختراق الحسابات الشخصية

«البنوك» تحذر من طرق للاحتيال على العملاء.. وتقدم نصائح لمنع اختراق الحسابات الشخصية
0

تواصل – فريق التحرير :

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من محاولات احتيال، تتمثل في السؤال عن بيانات شخصية عبر رسائل نصية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت البنوك، أن موظف البنك لا يطرح بعض الأسئلة الشائعة في عمليات الاحتيال، مثل السؤال عن الرقم السري الخاص بالبطاقة أو السؤال عن الكلمة السرية للحساب المصرفي.

ونصحت العملاء بالحذر من الروابط الوهمية التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي كالواتساب، مؤكدة على ضرورة تأمين حسابات تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وذلك عن طريق تفعيل خاصية التحقق الثنائي، التي تضمن مستويات أعلى من التأمين للحسابات الشخصية.

وكشفت عن طريقة تفعيل خاصية التحقق الثنائي على واتساب كالتالي:

– اضغط على الاعدادات.
– التحقق بخطوتين.
– فعّل الخاصية.
– ادخل الرقم السري.

مواد ذات صلة

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في تطبيق «واتساب»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في تطبيق «واتساب»

قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية «سريع»

قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية «سريع»

لا تشارك رقم هويتك معهم.. «البنوك» تحذر من خطورة هذه الشركات

لا تشارك رقم هويتك معهم.. «البنوك» تحذر من خطورة هذه الشركات

تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات في نجران

تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات في نجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>