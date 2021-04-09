بالإنفوجراف.. «الصحة» تقدم 7 نصائح مهمة للحد من انتشار «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:
قدمت وزارة الصحة، اليوم، عدة نصائح مهمة تساعد في التقليل من انتشار فيروس كورونا.
وقال الصحة عبر حسابها على “تويتر”: “بالتهاون أعداد الإصابات لم تتوقف.. وبالتعاون والالتزم نوقفها بإذن الله لنعود إلى الحياة الطبيعية”.
ونصحت الوزارة في انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها:
-لبس الكمامة
-الحفاظ على التباعد الاجتماعي
-التعقيم
-عدم المصافحة
-التهوية الجيدة
-الحد من التجمعات
-التسجيل لأخذ اللقاح
بالتهاون أعداد الإصابات لم تتوقف.. وبالتعاون والالتزم نوقفها بإذن الله لنعود إلى الحياة الطبيعية.#نتعاون_مانتهاونpic.twitter.com/HMJzcCL1qh
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)April 9, 2021