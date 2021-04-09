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بالإنفوجراف.. «الصحة» تقدم 7 نصائح مهمة للحد من انتشار «كورونا»

بالإنفوجراف.. «الصحة» تقدم 7 نصائح مهمة للحد من انتشار «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة، اليوم، عدة نصائح مهمة تساعد في التقليل من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصحة عبر حسابها على “تويتر”: “بالتهاون أعداد الإصابات لم تتوقف.. وبالتعاون والالتزم نوقفها بإذن الله لنعود إلى الحياة الطبيعية”.

ونصحت الوزارة في انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها:

-لبس الكمامة

-الحفاظ على التباعد الاجتماعي

-التعقيم

-عدم المصافحة

-التهوية الجيدة

-الحد من التجمعات

-التسجيل لأخذ اللقاح

 

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