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توقعات طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم السبت – بمشيئة الله تعالى –، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يطرأ معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية)، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

انخفاض في درجات الحرارة

كما توقع المركز استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يمتد إلى منطقة حائل وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان، نجران، كذلك على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي الأوسط بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويكون من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة ليوم السبت

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