مع قدوم فصل الصيف.. 5 فواكه وخضروات تحافظ على رطوبة الجسم

تواصل – وكالات:

مع قدوم فصل الصيف، يحتاج جسم الإنسان للحفاظ على الرطوبة وبرودته، مما يدفعه للبحث عن أفضل خيارات الفاكهة والخضروات المنعشة والمغذية.

وفيما يلي مجموعة من الخضار والفاكهة التي تحافظ على رطوبة الجسم في فصل الصيف.

المانجو

فاكهة المانجو غنية بفيتامينات A و C، والصوديوم والألياف وأكثر من 20 معدنًا آخراً، يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك والوقاية من السمنة وأمراض القلب والسيطرة على مرض السكري.

إضافة إلى فوائدها، تتكون هذه الفاكهة من 88٪ من الماء، ويمكن أن يساعد تناولها في الصيف في الحفاظ على مستوى السوائل المثالي في الجسم.

البطيخ

لا شيء أفضل من تناول البطيخ في أيام الصيف الحارة. يتكون البطيخ من 92٪ ماء وهو أحد أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكنك تناولها. كما أن البطيخ غني بالألياف وفيتامين C وفيتامين A، إضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين المضاد للأكسدة.

البرتقال

يعتبر البرتقال مصدراً غنياً للبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري للحفاظ على صحتك في الصيف. تؤدي الحرارة الزائدة إلى فقدان الجسم للبوتاسيوم من خلال العرق، مما قد يؤدي إلى تقلصات العضلات. يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة الحمضية على تجديد إمدادات البوتاسيوم والحفاظ على رطوبة الجسم. يحتوي البرتقال على 88٪ من الماء، كما أنه غني بفيتامين C و A والكالسيوم والألياف.

الخيار

يمكن لخصائص التبريد الطبيعية للخيار، أن تحميك من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة. كما أن الخيار غني بفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويحتوي على 95٪ من الماء وكمية قليلة من السعرات الحرارية. يمكن أن يساعد الخيار أيضًا في إزالة السموم من جسمك ويحافظ على بشرة صحية وجميلة.

الطماطم

الطماطم الحمراء غنية بفيتامينات A ،B 2، C وحمض الفوليك، والكروم، والألياف، والبوتاسيوم والمواد الكيميائية النباتية. يمكن أن تقي هذه الفاكهة من الإصابة بالسرطان واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض القلب إذا تمت إضافتها إلى الكاري أو السلطة. تتكون الطماطم من 95٪ من الماء.