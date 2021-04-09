الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هطول أمطار وجريان للسيول بمركز الفيض في عسير (فيديو)

هطول أمطار وجريان للسيول بمركز الفيض في عسير (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لهطول الأمطار على الفيض شرق الحرجة بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو جريان السيول بأحد الأودية بمركز الفيض مساء اليوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.

 

 

 

مواد ذات صلة

«المسند»: توقعات برياح مثيرة للغبار وهطول أمطار على هذه المناطق اليوم

«المسند»: توقعات برياح مثيرة للغبار وهطول أمطار على هذه المناطق اليوم

ضبط مواطن أشهر سلاحه على عمالة بمحطة وقود في عسير (فيديو)

ضبط مواطن أشهر سلاحه على عمالة بمحطة وقود في عسير (فيديو)

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: أمطار وتدنٍ في الرؤية حتى الـ7 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «عسير»: أمطار وتدنٍ في الرؤية حتى الـ7 مساءً

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>