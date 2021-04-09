هطول أمطار وجريان للسيول بمركز الفيض في عسير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لهطول الأمطار على الفيض شرق الحرجة بمنطقة عسير.
وأظهر مقطع فيديو جريان السيول بأحد الأودية بمركز الفيض مساء اليوم الجمعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.
أمطار متوسطة على الفيض شرق الحرجة منطقة#عسير
عبر:
أبوزياد الشريفيpic.twitter.com/SJoF9kP0Eg
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs)April 9, 2021