ابتكار جهاز جديد يساعد في القضاء على فيروس «الأنفلونزا»

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة “دايسون” لإطلاق جهاز تنقية هواء جديد يمكنه قتل فيروس الإنفلونزا، ويتخلص من المواد الكيميائية الضارة في الهواء.

وأوضحت الشركة أن جهاز تنقية الهواء الجديد سيكون قادرًا على التخلص من الغبار ومسببات الحساسية، بل يمكنه أيضاً تعقب الجراثيم والفيروسات والقضاء عليها.

وأكدت الشركة أن هذه الأداة الحديثة ستراقب باستمرار مستويات الملوثات في الغرفة ثم تبدأ في تدميرها، وخاصة غاز “الفورمالديهايد” الذي يمكن أن يسبب مشاكل تنفسية شبيهة بالربو وتهيج الجلد، والذي يتم إطلاقه أحيانًا بواسطة الأثاث والمنتجات الخشبية التي تحتوي على مادة الفورمالديهايد مثل الخشب الرقائقي والألواح الليفية.

كما يمكن للجهاز التحقق باستمرار من مستويات التلوث ودرجة الحرارة والرطوبة عبر أحد التطبيقات الموجودة على هاتفك.

ومن المتوقع أن يتم طرح جهاز التنقية الجديد المزود بمستشعر الفورمالديهايد للبيع قريبًا باللونين الأبيض والذهبي وسيكلف قرابة 600 دولار أمريكي.