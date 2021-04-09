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أطباء يحذرون من أدوية تسبب مشاكل في الرؤية

أطباء يحذرون من أدوية تسبب مشاكل في الرؤية
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تواصل – وكالات:

أوضح عدد من الأطباء وخبراء في الصحة، أن هناك مجموعة متنوعة من الأدوية والعقاقير، التي لها تأثيرات خطيرة على العينين، بعضها بسيطة وآخر مؤقتة، مثل عدم وضوح الرؤية أو التلف الدائم بشبكية العين.

وفند الباحثون، بحسب ما أورده موقع مؤسسة “كليفلاند كلينك” الصحي المتخصص، أكثر الأدوية والعقاقير إثارة للقلق على صحة العين، وجاءت على النحو التالي:

– الكورتيكوستيرويدات:

يأخذها الناس لمجموعة من الحالات، من الربو والحساسية إلى التهاب المفاصل وأمراض الجلد.

ولكن سواء في شكل كريم أو حبوب، يمكن أن تسبب تورمًا في الجزء الخلفي من العين أو شبكية العين، وربما تؤدي إلى إعتام عدسة العين.

وحتى رذاذ الأنف من تلك الأدوية والعقاقير يكون لها مخاطر شديدة على العين.

– مضادات الهيستامين:

قد تقاوم الحساسية، لكنها قد تزيد أيضًا من خطر إصابة بعض المرضى بالجلوكوما (المياه الزرقاء).

– الأدوية المضادة للذهان:

يمكن أن تكون الأدوية مثل “ثورازين” أو ميلياريل”، سامة لشبكية العين.

– مضادات الملاريا:

على سبيل المثال، عقار هيدروكسي كلوروكين، والتي تستخدم لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل، وحاليا في علاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، والتي لها أيضًا تأثيرات سامة على شبكية العين.

ويلاحظ خبراء الصحة أن هناك عقاقير أخرى قد تزيد من مخاطر جراحة العيون وحالات أخرى، لذا تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك مخاوف.

ويقول الخبراء: “إذا كنت تتناول دواءً ينطوي على مخاطر، فتأكد من إجراء فحوصات عين منتظمة للتأكد من أنها لا تضر بصرك”.

الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر

يمكن أن يعاني أي شخص يتناول أدوية مثل الكورتيزون والأدوية المذكورة أعلاه من آثار جانبية بصرية.

ويقول الخبراء “إذا كنت تعاني من الجلوكوما (المياه الزرقاء) أو مرض السكري، فيجب أن تكون حذرًا بشكل خاص”.

ويضيفوا قائلين: “يتم تكوين عيون بعض الأشخاص بحيث يكون لها زاوية ضيقة تعرضهم لخطر الإصابة بالجلوكوما بشكل حاد”.

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