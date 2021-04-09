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الدفاع المدني: إجراء اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً السبت

الدفاع المدني: إجراء اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً السبت
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن الدفاع المدني سينفّذ غداً السبت عند الساعة الثانية ظهراً، اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكّر، في حالات الطوارئ، في جميع أنحاء منطقة الرياض ومدنها ومحافظاتها التابعة لها.

وأشار إلى أن ذلك سوف يكون عن طريق بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة الرياض.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد دعت المواطنين والمقيمين في الرياض، ومكة، والشرقية إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق، حيث سيجرى الاختبار في مكة الأحد وفي المنطقة الشرقية يوم الإثنين.

ولضمان نجاح تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر يجب التأكد من تفعيل خيار “التنبيهات الحكومية” عبر جهازك المحمول، وللوصول لذلك: الإعدادات -> الإشعارات -> تنبيهات حكومية.

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