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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الجوازات» تغير اسم خدمة الطلبات والرسائل إلى «تواصل».. وهذه أبرز مزاياها

«الجوازات» تغير اسم خدمة الطلبات والرسائل إلى «تواصل».. وهذه أبرز مزاياها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى “تواصل”، لتمكين جميع المستفيدين من خدمات الجوازات.

وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الخطوة تهدف لرفع كفاءة التعاملات الإلكترونية، ومعالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيق المستفيدين عن تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر“.

وأشارت إلى أنه من بين المشكلات التي تعمل “خدمة تواصل” على معالجتها تلك المتعلقة بالجواز السعودي وتصاريح السفر، وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة، ونقل الخدمات، وتعديل المهن.

ولفتت “الجوازات” إلى أن من بين الخدمات المقدمة عبر”تواصل”، تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة وتمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين والسوريين، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، والبلاغات.

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