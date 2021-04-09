«حرس الحدود» يُحبط تهريب 245.7 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين بمحافظتي جدة ورابغ

تواصل – واس:

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية والبحرية بقطاعي رابغ وجدة، التابِعين لمنطقة مكة المكرمة، تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، منها (34.5) كيلوجراما تم ضبطها بقطاع رابغ، و (211.2) كيلوجراما تم ضبطها بقطاع جدة.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.