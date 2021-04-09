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بالفيديو.. تعرّف على الفرق بين الإضاءة المتقطعة والمتصلة لإشارة المرور الحمراء

بالفيديو.. تعرّف على الفرق بين الإضاءة المتقطعة والمتصلة لإشارة المرور الحمراء
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، الفرق بين الإضاءة المتقطعة والإضاءة المتصلة لإشارة المرور الحمراء، وكذلك إشارة المرور البرتقالية.

وقالت الإدارة العامة للمرور أن الإشارة المتقطعة الحمراء تعني:

– وجوب وقوف المركبة عند خط الوقوف أو مستوى الإشارة وعدم تجاوز مسار المشاة.

– الإشارة لعدم تجاوز التقاطعات عند خطوط السكك الحديدية أو مداخل الكباري.

– الإشارة للإيقاف الاضطراري لحركة السير مثل مرور سيارة الإسعاف.

أما إذا صدرت إشارة حمراء متصلة فيجب وقوف المركبة وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو مسار المشاة أو مستوى إشارة المرور.

وأوضحت إدارة المرور أن إشارة المرور البرتقالية لا تعني دائمًا الاستعداد للتوقف، وإنما تعني:

-حين تصدر إشارة متقطعة فتعني أنه يسمح الاستمرار في التحرك مع توخي الحذر

-حين تصدر إشارة متصلة تعني أنه على المركبة الاستعداد للتوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو مسار المشاة

 

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