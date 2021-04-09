الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مّن فعل الفاحشة ثم تاب توبة نَّصُوحًا فهل تُبدل سيئاته حسنات؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عن شروط التوبة التي يجب أن تتوفر لدى التائب حتى يقبلها الله -عز وجل-.

وأوضح أن هذه الشروط تتمثل في الندم على الماضي، والإقلاع عن الذنب، والعزم الجازم على عدم العودة إليه، وأن يكون ذلك طلبًا لرضاء الله وليس لمقصد دنيوي، وأن يكون ذلك في زمن الإمهال، وإذا كان هناك حقوق للخلق ردها.

وبيّن أن العبد إذا تاب فهو ليس على يقين من نفسه أن ندمه صادق، أو أن تكون توبته خالصة، لافتًا أن الإنسان قد لا يوفق للتوبة الصادقة بعد الذنب.

وأشار الشثري إلى أن التوبة وتبديل السيئات إلى حسنات فهي من الأمور الخاصة بين العبد المذنب وربه، مبينًا أن الأمور الدنيوية فلا علاقة لها بالتوبة، موضحًا أن السارق إذا سرق قُطعت يديه حتى وإن تاب.

مواد ذات صلة

الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صلاة مأمومين اثنين على يمين الإمام

الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صلاة مأمومين اثنين على يمين الإمام

الشيخ «الشثري» يوضح حكم إطالة الأظافر (فيديو)

الشيخ «الشثري» يوضح حكم إطالة الأظافر (فيديو)

تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة لقتله مواطنيْن بإطلاق النار عليهما في الرياض

تنفيذ حكم القصاص بأحد الجناة لقتله مواطنيْن بإطلاق النار عليهما في الرياض

هل يجوز خروج المرأة خلال عِدَّة وفاة زوجها لأخذ لقاح «كورونا»؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)

هل يجوز خروج المرأة خلال عِدَّة وفاة زوجها لأخذ لقاح «كورونا»؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>