مّن فعل الفاحشة ثم تاب توبة نَّصُوحًا فهل تُبدل سيئاته حسنات؟.. الشيخ «الشثري» يوضح (فيديو)

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كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عن شروط التوبة التي يجب أن تتوفر لدى التائب حتى يقبلها الله -عز وجل-.

وأوضح أن هذه الشروط تتمثل في الندم على الماضي، والإقلاع عن الذنب، والعزم الجازم على عدم العودة إليه، وأن يكون ذلك طلبًا لرضاء الله وليس لمقصد دنيوي، وأن يكون ذلك في زمن الإمهال، وإذا كان هناك حقوق للخلق ردها.

وبيّن أن العبد إذا تاب فهو ليس على يقين من نفسه أن ندمه صادق، أو أن تكون توبته خالصة، لافتًا أن الإنسان قد لا يوفق للتوبة الصادقة بعد الذنب.

وأشار الشثري إلى أن التوبة وتبديل السيئات إلى حسنات فهي من الأمور الخاصة بين العبد المذنب وربه، مبينًا أن الأمور الدنيوية فلا علاقة لها بالتوبة، موضحًا أن السارق إذا سرق قُطعت يديه حتى وإن تاب.