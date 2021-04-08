4 نصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة والتمارين

تواصل – فريق التحرير:
وجه د. فيصل الصّفي، طبيب باطنية وكبار سن وشيخوخة، مجموعة من النصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة.
وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتجنب آلام العضلات ما بعد الرياضة أو بعد التمرين عليك بما يلي:
• شرب كوب من القهوة قبل التمرين بساعة.
• الاستحمام بالماء البارد.
• استعمال الكمادات الدافئه للعضلات.
• الإكثار من شراب الأناناس أو الكرز .
لتجنب آلام العضلات مابعد الرياضة:
بعدالتمرين:
شرب كوب من القهوة بساعة قبل التمرين
الشاور بالماء البارد
استعمال الكمادات الدافئه للعضلات
الاكثار من شراب الأناناس أو الكرز
— فيصل الصّفي (@fasas)April 8, 2021