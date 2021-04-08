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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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4 نصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة والتمارين

4 نصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة والتمارين
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. فيصل الصّفي، طبيب باطنية وكبار سن وشيخوخة، مجموعة من النصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة.

وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتجنب آلام العضلات ما بعد الرياضة أو بعد التمرين عليك بما يلي:

• شرب كوب من القهوة قبل التمرين بساعة.

• الاستحمام بالماء البارد.

• استعمال الكمادات الدافئه للعضلات.

• الإكثار من شراب الأناناس أو الكرز .

 

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