4 نصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة والتمارين

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وجه د. فيصل الصّفي، طبيب باطنية وكبار سن وشيخوخة، مجموعة من النصائح لتجنب آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة.

وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتجنب آلام العضلات ما بعد الرياضة أو بعد التمرين عليك بما يلي:

• شرب كوب من القهوة قبل التمرين بساعة.

• الاستحمام بالماء البارد.

• استعمال الكمادات الدافئه للعضلات.

• الإكثار من شراب الأناناس أو الكرز .