الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مخبأة داخل وحدة تكييف.. إحباط تهريب 719 زجاجة مشروبات كحولية قبيل رمضان

مخبأة داخل وحدة تكييف.. إحباط تهريب 719 زجاجة مشروبات كحولية قبيل رمضان
0

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت الجمارك السعودية بالتعاون مع الأمن، محاولة تهريب كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة بطريقة احترافية لمحاولة تضليل رجال الأمن.

وأوضح حساب الجمارك السعودية الرسمي على “تويتر” أن رجال الجمارك تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 719 زجاجة مشروبات كحولية، عُثر عليها مخبأه بطريق احترافية في وحدة تكييف مركزي.

وأشارت الجمارك إلى أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الأمن العام، حيث تم ضبط المستقبلين.

مواد ذات صلة

مُخبأة في «ألواح خشبية».. إحباط تهريب 9.5 ملايين قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة (صور)

مُخبأة في «ألواح خشبية».. إحباط تهريب 9.5 ملايين قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة (صور)

بيان مهم من 4 جهات رسمية بشأن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة

بيان مهم من 4 جهات رسمية بشأن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة

بالفيديو.. «الجمارك» تُحبط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة بإرسالية «فراء» من تركيا

بالفيديو.. «الجمارك» تُحبط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة بإرسالية «فراء» من تركيا

«النيابة»: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

«النيابة»: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>