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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«السعودية للكهرباء»: حريق نتيجة تسرب في خزان وقود بمحطة توليد رابغ

«السعودية للكهرباء»: حريق نتيجة تسرب في خزان وقود بمحطة توليد رابغ
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السعودية للكهرباء، مساء الخميس، عن اندلاع حريق عرضي نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء.

وأوضحت السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة لم تتأثر جراء الحريق والعمل جار حالياً على إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن.

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