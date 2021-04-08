«النيابة» تحدد عقوبة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التورط في مثل هذه الممارسات والمخالفات يندرج تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وتابعت النيابة العامة، أن من يتورط في مثل هذه الممارسات يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.