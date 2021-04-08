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ناقوس خطر.. ارتفاع منحى إصابات كورونا المؤكدة بنسبة 300 %

ناقوس خطر.. ارتفاع منحى إصابات كورونا المؤكدة بنسبة 300 %
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس رقماً قياسياً في إصابات فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، وأرجعت ذلك إلى التهاون من قبل بعض الأفراد والمؤسسات التجارية في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن منحى إصابات كورونا الجديد المؤكدة ارتفع خلال الأيام الأخيرة بنسبة 300%، محذرة من استمرار ارتفاع المنحى كما حدث خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 469 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة.

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