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تقني يوضح مزايا تطبيق «Office» للمعلمين والطلاب والموظفين

تقني يوضح مزايا تطبيق «Office» للمعلمين والطلاب والموظفين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني ماجد الدخيّل، فوائد ومزايا تطبيق أوفيس “Office” للمعلمين والطلاب في إنجاز المهام المتعلقة بالعملية التعليمية بسرعة وجودة عالية.

وقال الدخيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للموظفين والمعلمين والطلاب هذه التغريدة لكم، تطبيقOfficeمن الضروري يكون محمل عندكم لأنه ينجز لكم المهام المطلوبة اليومية بسهولة وسرعة”.

وأوضح أن تطبيق أوفيس يشتمل على الخدمات المعروفة ومنها إكسل، بوربوينت، وورد، والإضافة المهمة الي يقدمها التطبيق هو إمكانية تحويل الصور والملفات إلىpdfوملفات الوورد والإكسل والبوربوينت يحولها أيضًا إلىpdfمباشرة من داخل التطبيق وتشاركها لأي برنامج آخر.

كما يدعم التطبيق ميزة التوقيع من خلال هذه الخطوات

1- تفتح الأوفيس

2- من خيار الإجراءات اختر توقيعPDF

3- حدد منطقة التوقيع

4- تظهر صفحة بيضاء للتوقيع وبعد التوقيع تقدر أن تحرك مكانه وتحدد المكان المناسب وينزل توقيعك بطريقة احترافية

 

 

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