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مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقع  “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “ممرض ثاني” للعمل في الرياض.

واشترطت مدينة الملك فهد الطبية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:-

– ممرض ثاني.

الشروط والخبرات:-

– الإلمام باللغة الإنجليزية.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات ذات العلاقة.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن يكون مصنف من هيئة التخصصات الصحية السعودية.

– معادلة التعليم العالي في حال حصول المرشح على المؤهل من خارج المملكة.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

رابط التقديم:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:اضغط هنــا ).

https://twitter.com/YourJobs_KSA/status/1378983871807623170

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