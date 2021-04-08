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«حساب المواطن» يرد على مستفيد يطالب بتقديم موعد صرف الدعم

«حساب المواطن» يرد على مستفيد يطالب بتقديم موعد صرف الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك في رد على مستفيد طالب بتقديم موعد صرف الدعم للدفعة الـ 41 ليكون في يوم 8 إبريل، بدلاً من 11 إبريل.

ورد البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحدة و الأربعين يوم الأحد بتاريخ “11أبريل”، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من البرنامج، وهي الدفعة الـ 41 لشهر إبريل الجاري.

وقال برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين في تغريدة عبر “تويتر”: “6 أيام على إيداع الدفعة الـ 41 من برنامج حساب المواطن”.

 

 

 

 

https://twitter.com/Citizen_care/status/1378982355600338945

 

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