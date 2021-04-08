قفزة كبيرة في معدل إصابات كورونا داخل المملكة.. كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

تواصل – فريق التحرير:

تشهد الأيام الأخيرة تزايد مستمر في معدل إصابات كورونا المستجد، داخل المملكة رغم تشديد الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية على الأفراد والمؤسسات.

وسجل معدل الإصابات قفزة كبيرة مرتفعا لأعلى معدل خلال الأشهر الستة الماضية، ما ينذر بدخول المملكة في الموجة الثانية للفيروس التاجي.

وتشدد وزارتا الصحة والداخلية على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس التاجي، في ظل رصد حالة من التهاون في الأسواق والتجمعات الكبرى.

قفزة في معدل الإصابات

رصدت وزارة الصحة قفزة كبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وسجلت 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 469 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

تحذير من الصحة

حذرت وزارة الصحة من خطورة التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، مشددة على وصول منحى الإصابات لمعدلات العام الماضي كأعلى حصيلة يومية مسجلة في المملكة.

وأوضح متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، أن الإصابات الحالية بالفيروس هي نفس معدلات الإصابات في منتصف أبريل 2020 ذرورة انتشار الفيروس بالمملكة والتي شهدت بعدها قفزات كبيرة نتذكرها جميعا بشئ من الألم حى تخطى حاجز 1350 إصابة.

وأشار إلى أن التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية من بعض الأفراد والمنشآت التجارية، ما تسبب في تفشي الفيروس وارتفاع الإصابات والوفيات.

فيديو | الصحة تحذر من ارتفاع الإصابات بـ#كورونابسبب التراخي#الإخباريةpic.twitter.com/IAaQ15Iaq1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)April 8, 2021

مراحل مقلقة

أكدت وزارة الصحة أن المملكة في مراحل مقلقة جدًا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر كشف مستجدات كورونا: “لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي”.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعاً في المنحنى الوبائي للإصابات منذ يناير الماضي، حيث تواجه الوزارة أرقاماً مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي.

وشدد على أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع إلى أن لا يكونوا سببا في تفشي العدوى وأن يعودوا إلى الالتزام لأننا في مراحل مقلقة جدا وغير مطمئنة، ويجب أن نكون حذرين كل الحذر حتى نتجاوز هذه المرحلة، فلا نريد أن نختبر موجات جديدة ، ونكرر التضحيات من جديد، مشيرا إلى أن “الصحة” مستمرة في رفع الطاقة والجاهزية الدائمة للتعامل في العنايات المركزة.

فيديو |#الصحة: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي#الإخباريةpic.twitter.com/2Qe6ruF6iz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)April 4, 2021

سلوكيات مؤسفة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة تواجه أرقامًا مشابهة لتلك التي تم تسجيلها في أبريل من العام الماضي على مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن المملكة تشهد زيادة في أعداد الإصابات اليومية منذ بداية العام الجاري، وهي أرقام تشابه تلك التي سُجلت في هذا الوقت من العام الماضي، والتي كانت بداية لتسجيل أعداد ضخمة من الإصابات، اقتربت من 5 آلاف حالة يوميًا.

وأضاف أن هذه السلوكيات التي يتم رصدها تشبه بشكل كبير تلك التي كانت في بداية الجائحة، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي ارتفع الوعي بالمرض وكيفية مكافحته، ومع ذلك ما يزال هناك رصد لأعداد كبيرة من الإصابات اليومية.

وأشار إلى أنه يتم رصد تجمعات وسلوكيات خاطئة مؤسفة للغاية في كافة المواقع، مشددًا على ضرورة ألا نكون سببًا في تفشي العدوى.

فيديو |#الصحة: التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليا مؤلم ومؤسف جدا في جميع المواقع#الإخباريةpic.twitter.com/aSY2FToDre — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)April 4, 2021

مخالفة الاحترازات

وبالحديث عن مخالفات الإجراءات الاحترازية نجد أن الرياض تتصدر مختلف المناطق من حيث ارتفاع مؤشر مخالفة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (27083) مخالفة، وذلك للمدة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

ضريبة التهاون

من جانبه أعرب الدكتور أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات المساعد في جامعة نجران، عن قلقه من ارتفاع معدلات الإصابات مقارنة بحالات التعافي، وكذلك ارتفاع عدد الحالات الحرجة داخل غرف العناية المركزة.

وأشار في مداخلة لقناة “الإخبارية” اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع إصابات كورونا مجددايهدد المنظومة الصحية بالمملكة رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة والمسؤولين وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم.

وحذر من استمرار حالة التهاون وعدم الالتزام بتعليمات الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن وضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمين لأن انتشار الفيروس الكبير تظهر أضراره الحقيقة خلال 14 أو 15 يوما.

فيديو | فيديو | أستاذ علم فيروسات لـ#الإخبارية: ارتفاع حالات#كورونايهدد المنظومة الصحية بـ#المملكة.. وضريبة التهاون سندفعها في الأسبوعين القادمينpic.twitter.com/XaTWMsuQQI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)April 8, 2021

الحالات الحرجة

حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور سعيد البقمي، من زيادة أعداد الحالات الحرجة المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأكد، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الحالات الحرجة وصلت إلى 852 حالة، بما يمثل 12% من إجمالي الحالات النشطة،كما ارتفعت عدد الوفيات.

ولفت إلى أن المملكة لاتزال حاليا تحت مستوى الأمان، إلا أنه يجب التكاتف للسيطرة على تزايد الحالات التي تحدث مؤخراً، وذلك من خلال أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لذلك.

الداخلية ترصد الجميع

أكد المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنهم لاحظوا -ببالغ الأسف- ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات المنحنى الوبائي لم نصل له منذ سبعة أشهر، ويعود ذلك بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فمع كل تهاون في لبس الكمامة إصابة، ومع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي انتقال للعدوى، ومع كل تجمع مخالف انتشار للفيروس.

وأضاف: “هذه المخالفات تضيف أرقاماً مخيفة في مؤشر الإصابات والوفيات، تُورِث الفقد والألم وقد تحبط جهوداً عظيمة و أشهراً طويلة من الالتزام”.

وتابع: “على الرغم من جميع الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولاً، و التحذيرات المستمرة من جميع الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع بإذن الله من الوباء وتمنع انتشاره مازلنا نشاهد من يتراخى بعدم الالتزام بها من أصحاب المنشآت والأفراد”.

متحدث "الداخلية": غرامة 200 ألف ريال وسجن سنتين لمخالفي تعليمات العزل والحجر الصحي. pic.twitter.com/TXP6JM761B — هاشتاق السعودية (@HashKSA)April 4, 2021

عقوبات وغرامات قاسية

وأكد متحدث الداخلية على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات و مخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة وكذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك بما يقع تحت اختصاصها ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص ، وستقوم الفرق الرقابية مع اللجان الأمنية بإمارات المناطق بتطبيق العقوبات النظامية التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.

كما أكد انه سيتم معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على ( 200 ألف ريال ) أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالسجن والغرامة معاً.

كما سيعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بالسجن والغرامة معاً.

وأوضح أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم ، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمده للوقاية من الفيروس، أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.

وحث الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة بالإبلاغ على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، مهيباً بالجميع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها، مذكراً بأن الوقاية أمان، والقرار بيدكم.

#عاجل

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يوضّح عقوبة المخالف لتعليمات العزل أو الحجر الصحي.#واس_عامpic.twitter.com/zIba792cM9 — واس العام (@SPAregions)April 4, 2021

لقاحات كورونا

أكد الدكتور العبدالعالي أن لقاح كورونا هو أكبر سلاح في مواجهة الجائحة بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن نطبقها حتى نهاية هذا المشوار، مشيرا إلى أهمية معرفة حالة التحصين من خلال تطبيق “توكلنا” بعد تلقي اللقاحات.

كما أوضح أن إعطاء الجرعات يتسارع، حيث نقترب اليوم من ستة ملايين جرعة أعطيت من لقاحات فيروس كورونا، مؤكد أن “الصحة” ترصد تزايد الإقبال على التسجيل للحصول على اللقاح من خلال تطبيق “صحتي” وأيضا من خلال تطبيق “توكلنا”، وهذا يدل على ارتفاع الوعي من قبل المواطن والمقيم.

وأعلن العبدالعالي عن أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز اليوم الخميس 5.6 ملايين، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المسجلين لتلقي اللقاح يدل على وعي المجتمع.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

فيما يلي التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض لمجموعة من الأمراض ونقلها، بما يشمل نظافة اليدين والنظافة التنفسية وممارسات الغذاء المأمونة:

– نظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون

– عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واغسل يديك

– تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال

– إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكراً وأطلع مقدم الرعاية على أسفارك السابقة

– عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات

– تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً. وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.